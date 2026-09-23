El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, declaró el miércoles ante la Asamblea General de la ONU que su país fue víctima de terrorismo, en referencia a la ofensiva militar de Estados Unidos e Israel en su territorio.

“Hemos sido víctimas del terrorismo. Vengo de un Irán en el que nuestro estimado líder supremo fue asesinado sin ningún marco legal ni motivo. Vengo de un Irán donde, en realidad, bombardearon una escuela”, declaró Pezeskhian ante la Asamblea General de la ONU.

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, pronuncia un discurso mientras sostiene una fotografía de Ali Jamenei en la Asamblea General de la ONU en Nueva York, el 23 de septiembre de 2026. (Foto de TIMOTHY A. CLARY / AFP). / TIMOTHY A. CLARY

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