“Hemos sido víctimas de terrorismo”, dice el presidente de Irán en la Asamblea General de la ONU
El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, dijo ante la Asamblea General de la ONU que su país fue víctima de terrorismo, en referencia a la ofensiva militar de Estados Unidos e Israel. “Bombardearon una escuela”, denunció
El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, declaró el miércoles ante la Asamblea General de la ONU que su país fue víctima de terrorismo, en referencia a la ofensiva militar de Estados Unidos e Israel en su territorio.
El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, declaró el miércoles ante la Asamblea General de la ONU que su país fue víctima de terrorismo, en referencia a la ofensiva militar de Estados Unidos e Israel en su territorio.
“Hemos sido víctimas del terrorismo. Vengo de un Irán en el que nuestro estimado líder supremo fue asesinado sin ningún marco legal ni motivo. Vengo de un Irán donde, en realidad, bombardearon una escuela”, declaró Pezeskhian ante la Asamblea General de la ONU.