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Resumen

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El multimillonario Elon Musk pidió la renuncia de Volodymyr Zelensky como presidente de Ucrania. (Fotos: AFP / NurPhoto via AFP).
El multimillonario Elon Musk pidió la renuncia de Volodymyr Zelensky como presidente de Ucrania. (Fotos: AFP / NurPhoto via AFP).
Por Agencia AFP

El multimillonario Elon Musk pidió que Volodymyr Zelensky dimita como presidente ucraniano y culpó al gobierno estadounidense de cualquier ralentización de su servicio de satélites en Ucrania, clave para hacer frente a los proyectiles rusos.

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