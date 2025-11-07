El papa alerta de que Internet es una “nueva forma” de dependencia entre los jóvenes

El papa León XIV alertó este viernes sobre la aparición de “nuevas formas” de adicción entre los jóvenes ligadas al uso excesivo de Internet, los videojuegos, las apuestas y la pornografía, que denota “un mundo carente de esperanza” y falto de “propuestas humanas”.

En un mensaje de vídeo enviado a la VII Conferencia Nacional sobre las Dependencias, organizada en Roma por el Gobierno italiano, el pontífice señaló que, junto a las drogas y el alcohol, que siguen siendo “predominantes”, surgen hoy “nuevas formas” de dependencia asociadas al uso de ordenadores, teléfonos inteligentes e Internet.

“El creciente uso de internet, ordenadores y teléfonos inteligentes” se asocia también “a un uso excesivo que a menudo desemboca en dependencias con consecuencias negativas para la salud, que tienen que ver con el juego compulsivo y las apuestas, con la pornografía, con la presencia casi constante en las plataformas del mundo digital”, explicó León XIV.

Asimismo, denunció que “el aumento del mercado y del consumo de drogas, el recurso a la ganancia fácil mediante las máquinas tragaperras, la habituación a internet, que incluye también contenidos dañinos, demuestran que vivimos en un mundo carente de esperanza, donde faltan propuestas humanas y espirituales vigorosas”.

En este sentido, León XIV destacó que “el miedo al futuro y al compromiso en la vida adulta” de los jóvenes les vuelve “particularmente frágiles”.

“El objeto de dependencia se convierte en una obsesión, condicionando el comportamiento y la existencia cotidiana”, alertó el papa, al tiempo que consideró que estos fenómenos son síntoma de “un malestar interior y de una decadencia social de valores”, especialmente entre los adolescentes.

Durante su discurso, instó a fortalecer la prevención del malestar juvenil, destacando la importancia de aumentar la autoestima de las nuevas generaciones para contrarrestar el “sentido de inseguridad e inestabilidad emocional” que proviene tanto de las presiones sociales como de “la naturaleza misma de la adolescencia”.

A su juicio, el camino hacia la prevención debe incluir “oportunidades de trabajo, educación, deporte, vida sana y la dimensión espiritual de la existencia”.

El nuevo papa León XIV, el cardenal estadounidense Roberto Francisco Prevost, bendice a los fieles desde el balcón de la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Foto: EFE/Alessandro Di Meo

León XIV también animó a padres, escuelas, parroquias y comunidades a acompañar a los jóvenes en la formación de su conciencia y en el desarrollo de su vida interior, fomentando el diálogo con los adultos y la construcción de relaciones positivas.

El pontífice animó a padres, escuelas, parroquias y comunidades a acompañar a los jóvenes, a inspirar en las jóvenes generaciones los valores espirituales y morales, para que se comporten como personas responsables.

“Los adolescentes y los jóvenes necesitan formar la conciencia, desarrollar la vida interior y establecer con sus coetáneos relaciones positivas y con los adultos un diálogo constructivo, para convertirse en artífices libres y responsables de su propia existencia”, detalló.

También exhortó a las instituciones públicas, asociaciones y a toda la sociedad a percibir entre los jóvenes “una profunda sed de vivir” y a ofrecer una presencia “atenta y solidaria” que los motive a un esfuerzo intelectual y moral.