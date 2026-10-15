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Resumen

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El papa León XIV saluda a los fieles a su llegada en el papamóvil a la Plaza de San Pedro en el Vaticano, antes de oficiar su audiencia general semanal el 29 de abril de 2026. (Foto de Filippo MONTEFORTE / AFP).
El papa León XIV saluda a los fieles a su llegada en el papamóvil a la Plaza de San Pedro en el Vaticano, antes de oficiar su audiencia general semanal el 29 de abril de 2026. (Foto de Filippo MONTEFORTE / AFP).
/ FILIPPO MONTEFORTE
Por Agencia EFE

El papa León XVI ha retomado su actividad laboral desde el hospital Gemelli, donde permanece ingresado tras ser operado el martes de un cáncer de pulmón, informó la oficina de prensa del Vaticano.

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