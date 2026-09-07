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Resumen

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La gente porta banderas serbias y retratos del difunto líder militar serbobosnio Ratko Mladic durante una procesión hacia el cementerio en Belgrado, el 7 de septiembre de 2026. (Foto porOLIVER BUNIC / AFP).
La gente porta banderas serbias y retratos del difunto líder militar serbobosnio Ratko Mladic durante una procesión hacia el cementerio en Belgrado, el 7 de septiembre de 2026. (Foto porOLIVER BUNIC / AFP).
Por Agencia AFP

Una multitud comenzó a desfilar este lunes en Belgrado ante el féretro del exjefe militar de los serbios de Bosnia Ratko Mladic, condenado por genocidio y crímenes de guerra, antes de un polémico funeral que ha suscitado indignación en la comunidad internacional.

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