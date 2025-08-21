Colombia: al menos un muerto y dos heridos tras ataque contra helicóptero de la Policía con dron

Un helicóptero de la Policía colombiana fue derribado este jueves en un ataque con un dron perpetrado en el municipio de Amalfi, en el departamento de Antioquia (noroeste), sin que se conozca aún el número de muertos y heridos, informaron las autoridades.

“En zona rural de Amalfi derribaron un helicóptero de la Policía que al parecer estaba brindando seguridad a uniformados en labores de erradicación manual a cultivos de coca. Los policías fueron atacados por un drone (sic). Es incierto aún el número de víctimas”, expresó el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, en X.

Queridos paisanos, esta es la paz total de Petro. En zona rural de Amalfi derribaron un helicóptero de la @PoliciaColombia que al parecer estaba brindando seguridad a uniformados en labores de erradicación manual a cultivos de coca. Los policías fueron atacados por un drone.

Es… pic.twitter.com/PnI0XhA2QQ — Andrés Julián (@AndresJRendonC) August 21, 2025

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, informó en X que el helicóptero había sido derribado mientras brindaba “seguridad a uniformados en labores de erradicación manual a cultivos de coca”, de los cuales dos resultaron heridos.

Sin embargo, fuentes de la Policía detallaron a EFE que cuando la aeronave fue atacada, tuvo que aterrizar de emergencia.

“Fue atacado no sabemos con qué, pero sí aterrizó de emergencia”, señaló la fuente, que no dio más detalles sobre lo ocurrido porque el ataque fue perpetrado en una zona rural de difícil acceso.

Frente a lo sucedido, el gobernador Rendón manifestó que fue activada “la red hospitalaria” para atender a los heridos.

Igualmente recordó que en Amalfi operan disidencias de las antiguas FARC y el Clan del Golfo.