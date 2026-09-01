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Resumen

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Retrato del libertador, militar y político Simón Bolívar. (Imagen de difusión)
Retrato del libertador, militar y político Simón Bolívar. (Imagen de difusión)
Por Rodrigo Murillo

Madrid, 1801. En los jardines de la corte, un muchacho criollo de 17 años, heredero de una de las mayores fortunas de Venezuela, juega al volante con el futuro Fernando VII, entonces príncipe de Asturias. En una jugada, la pluma derriba el sombrero del próximo rey de España. El joven no está acostumbrado a disculparse, y no lo hace: se llama Simón Bolívar, ha sido criado entre marqueses y se pasea por las cortes de Europa como lo que es, un aristócrata americano. Años después contará la anécdota presumiendo de no haber pedido perdón: el criollo que de joven humilló al rey y de adulto le arrebató un imperio. Es una gran historia. Pero conviene a los peruanos conocer la otra mitad, la que no se enseña en los colegios: qué hizo ese hombre con el Perú cuando lo tuvo entre las manos.