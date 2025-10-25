Elecciones Argentina EN VIVO | Últimas noticias de los comicios legislativos del 26 de octubre
El objetivo del oficialismo nacional, que cuenta actualmente con menos de 40 diputados, es lograr un tercio de las bancas de la Cámara Baja y obtener todos los escaños posibles en el Senado.
Casi 36 millones de personas están llamadas a las urnas, en un país en el que el voto es obligatorio para los ciudadanos de 18 a 70 años y optativo para los de 16 y 17 o mayores de 70.
En paralelo, la ciudad de Buenos Aires y las provincias de Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego votarán para renovar un tercio del Senado (24 de un total de 72).
Los colegios electorales estarán abiertos desde las 08:00 hora local (11:00 GMT) y cerrarán a las 18:00 (21:00 GMT). En todos los distritos electorales de Argentina se votará para renovar 127 escaños de la Cámara de Diputados, sobre un total de 257.
La cita electoral se llevará a cabo en un escenario de gran polarización entre el partido del presidente Javier Milei, La Libertad Avanza (LLA), y el peronista Fuerza Patria.
Este domingo 26 de octubre se celebrarán en Argentina las elecciones legislativas 2025, que se realizarán en las 24 provincias del país, con la finalidad de renovar parcialmente la composición de las dos cámaras del Congreso.
Para el peronismo, un triunfo le permitiría consolidarse como principal fuerza opositora al Gobierno de Milei.