Conforme a los criterios de Saber más

El asesinato del presidente Jovenel Moise es el último de los terremotos que ha sacudido a Haití, una nación golpeada por el hambre que, además, lleva varios años sumida en una profunda inestabilidad política y social. Los temores apuntan ahora a un posible aumento del caos e inestabilidad que podrían terminar de hacer estallar al país.

Moise, baleado en su residencia privada la madrugada del miércoles 7, asumió la presidencia en febrero del 2017, pero desde hace más de un año gobernaba por decreto, luego de que las elecciones legislativas previstas para el 2018 se retrasaran.

EN VIVO: Lo que se sabe del asesinato del presidente de Haití Jovenel Moise

El mandatario de 53 años enfrentó feroces protestas desde que llegó al poder y la oposición lo había acusado recientemente de buscar instalar una dictadura al sobrepasar su mandato y volverse más autoritario.

Además de la inestabilidad política y económica, el país más pobre del continente sufre un aumento de la delincuencia y de crímenes de las pandillas, que cada vez ganan más terreno en medio del caos.

El Comercio conversó con Joseph Harold Pierre, economista y politólogo haitiano experto en América Latina y El Caribe, sobre qué significaba para el país caribeño la figura de Moise y de cuál es el camino para salir de la crisis.

—¿En qué estado deja este magnicidio a Haití? ¿Cómo queda el país?

Actualmente hay una calma aparente, pero esto va a exasperar aún más la anarquía que hay en el país. Para mí lo que ha ocurrido no es sorprendente porque Haití estaba en una situación de anarquía desde hace prácticamente dos años. La policía es más débil que las bandas criminales. Lo que es cierto es que antes del asesinato del presidente no había Poder Judicial, ni Poder Legislativo y ahora tampoco hay Poder Ejecutivo; por lo tanto, hay un caos y un vacío total de poder.

Periodistas llegaron al lugar del magnicidio en un barrio acomodado de Puerto Príncipe. (Foto: REUTERS/Estailove St-Val)

—¿Qué significa este crimen para los haitianos?

Es la primera vez que esto le pasa a un presidente haitiano en los últimos 100 años. Una vez la muchedumbre entró en el Palacio y mataron al presidente, pero fue en 1912, hace más de un siglo. Pero un asesinato perpetrado de esta forma es la primera vez que ocurre en la historia de Haití. Eso significa que en Haití hay un vacío total porque al presidente lo mataron en su casa, no fue una emboscada. Eso confirma que la seguridad, que es la primera responsabilidad de un gobierno, no existe en Haití.

Además, el presidente era muy terco y no tenia inteligencia política, entraba en conflicto con casi todos los sectores. Tenía unos proyectos imposibles, como el referéndum y la celebración de las próximas elecciones, que yo siempre consideré inviables. Yo creo que todo esto hace que la situación de Haití y las enemistades hacia el presidente se hayan fortalecido. También hay que entender que en Haití la política significa corrupción y crimen porque hay un vacío total de liderazgo.

—Jovenel Moise gobernaba por decreto desde hacía más de un año después de que el país no pudiera celebrar elecciones legislativas. ¿Cómo era percibida su figura en Haití?

El presidente era totalmente ilegítimo y también tenía una legalidad confusa porque no se sabía si su mandato había terminado el 7 de febrero de este año o el próximo 7 de febrero. Las instancias que tienen autoridad para dirimir sobre el asunto eran el Tribunal Constitucional y una administración electoral permanente, pero ninguna ha existido en el país. Es decir, no había instancias para dirimir este tema. Había una legalidad confusa, pero una ilegitimidad total en su presidencia.

El presidente tenía a la sociedad en contra. También estábamos viviendo una alta inseguridad y anarquía y su gestión de alguna forma contribuyó a eso. Aunque evidentemente el gobierno no es el único responsable porque antes de que llegara este gobernante la situación de Haití ya era de esta forma, aunque nunca habíamos tenido este nivel de anarquía.

—¿Se espera que el primer ministro asuma el liderazgo del país? ¿Qué viene ahora?

La Constitución señala que el primer ministro tiene que asumir el mando en caso de que el presidente fallezca. Sin embargo, tendríamos que tener un primer ministro ratificado por el Parlamento, pero no hay Parlamento. Y el ex primer ministro en funciones, Claude Joseph, era interino, es decir ya no es primer ministro. Hay un nuevo primer ministro que fue nombrado el lunes pasado, Ariel Henry, pero todavía no ha tomado el mando. Lo cual significa el vacío total. Ahora, ninguno de los dos puede ser presidente porque ambos fueron nombrados de facto, están fuera del orden constitucional.

Captura de video tomada de la Televisión Pública de Haití que muestra al primer ministro interino de Haití, Claude Joseph, durante una alocución hoy, en Puerto Príncipe (Haití). Joseph declaró el estado de sitio en el país tras el asesinato de Jovenel Moise. (Foto: EFE/ Cortesía Televisión Pública de Haití)

—¿Cuál es el peor escenario que se teme en Haití?

El peor escenario es que las bandas criminales, las de afuera y las de Haití, lleguen a controlar totalmente el país porque ya tienen más fuerza que la policía. Otro escenario poco favorable sería que la comunidad internacional irrumpiera en el país para tratar de ayudar con el tema de la seguridad porque actualmente Haití no tiene la capacidad de encargarse de eso.

—¿Qué camino ve para salir de la crisis?

Yo había propuesto en marzo una solución sociopolítica. Que los actores principales, el gobierno, los partidos políticos, la sociedad civil y las universidades se pusieran de acuerdo para elegir un presidente y un gobierno que gocen de la legitimidad y de la confianza del pueblo, evidentemente con el apoyo de la comunidad internacional. Esa para mí es la mejor solución.

—Mientras tanto, ¿qué consecuencias va a tener esto para la gente?

Si la comunidad internacional no apoya va a ser peor. Es cierto que ya había caos en Haití desde hace más de un año, pero yo siempre había pensado que había que evitar la exacerbación del caos y eso es lo que ha pasado ahora. Esto significa que la situación va a ser peor para la gente. Va a aumentar la migración, la miseria, la violencia, habrá más muertos. Ese puede ser fácilmente el escenario cercano para Haití.

Joseph Harold Pierre también es estudiante doctoral en ciencia política en la Nottingham Trent University en Inglaterra. (Foto: Archivo personal)

VIDEO RECOMENDADO

El presidente de Haití, Jovenel Moise, fue asesinado en su casa por un comando integrado por personas extranjeras, anunció el primer ministro saliente, Claude Joseph. (Fuente: Latina TV)