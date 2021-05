El descubrimiento de un feminicida en serie, identificado por las autoridades como Andrés N., y que ha sido bautizado como ‘El Monstruo de Atizapán de Zaragoza’, mantiene en conmoción a México, a medida que se van conociendo detalles de su accionar, pero sobretodo porque el hombre era considerado por muchos como una persona “ejemplar”.

Andrés N. fue descubierto el pasado 15 de mayo luego de que fuera vinculado a la desaparición de la esposa de un comandante de la policía, quien realizó su propia investigación para encontrarla, según ha publicado la agencia AP.

La mujer, identificada como Reyna y que conocía al hombre -pues era amigo de la familia-, se contactó con él para que la ayudara con compras para una tienda de su propiedad, pero tras ese encuentro no regresó.

El comandante y esposo, de nombre Bruno, llamó a Andrés tras la desaparición, pero aseguró que Reyna no se había presentado para hacer las compras. No obstante, tras revisar cámaras de seguridad cercanas a la vivienda de Andrés, se pudo comprobar que el hombre no decía la verdad.

Es entonces que Bruno acude a la casa de Andrés acompañado por el hermano de Reyna para confrontarlo. Allí, Andrés, nervioso, permitió que Bruno ingresara a su hogar, diciéndole que no iba a encontrar nada. Y al principio fue así.

No obstante, Bruno llamó al teléfono de Reyna y logró escucharlo debajo del suelo, en lo que resultó ser un sótano improvisado con una pequeña entrada.

Un trabajador forense que toma una fotografía de una excavación durante una investigación en la casa del presunto asesino en serie Andrés N., detenido hace unos días, en el municipio de Atizapán de Zaragoza. (Ministerio Público del Estado de México / AFP).

Allí encontró lo que quedaba del cuerpo de su esposa.

Tras ser detenido un grupo de forenses acudió a la vivienda y encontró zapatos de mujer, maquillaje y listas de nombres en la vivienda del hombre de 72 años.

Hallaron también miles de piezas de huesos enterradas bajo el piso de su casa, ubicada en Atizapán de Zaragoza, un municipio del Estado de México que forma parte del área metropolitana de la Ciudad de México.

Se encontraron también varias tarjetas de identificación que pertenecían a mujeres que habían sido reportadas como desaparecidas desde hace cinco años, así como partes del cuerpo de Reyna cuidadosamente seccionadas y una sierra ensangrentada.

En lugar encontraron también casetes de video, que las autoridades presumen serían filmaciones de los asesinatos.

El hombre es recordado por sus vecinos como una persona comprometida con la seguridad de todos. “Fue un hombre muy respetado para nosotros. No se supo nada antes de que hiciera algo o que secuestrara o matara; nada hasta hoy. (...) Era un hombre tranquilo por eso nos sorprende a todos”, comentó una vecina al medio Milenio.

Una mujer es consolada por un familiar frente a la casa del presunto asesino en serie Andrés N., mientras espera información sobre su sobrina desaparecida. (ALFREDO ESTRELLA / AE / AFP).

Otra mujer explicó al medio mexicano que incluso les pedía que acudieran a él en cuestiones de seguridad y que daría parte a las autoridades.

Un juez mexicano ordenó hace unos días la prisión preventiva contra Andrés N. por el presunto asesinato de Reyna, de solo 34 años, pero aclaró que él podría haber ultimado a varias mujeres más, según informó la fiscalía del central Estado de México.

El magistrado fijó además un plazo de tres meses para realizar una investigación complementaria.

“En este momento no podemos decir a cuántas víctimas corresponde lo que estamos encontrando (...) Posiblemente sea un acto feminicida serial”, dijo Dilcya García, fiscal estatal de delitos de género, a la televisión mexicana.

México es uno de los países más afectados por la violencia de género. Solo en 2020 se registraron 967 feminicidios, una cifra ligeramente inferior a los 969 de 2019, según cifras oficiales.

