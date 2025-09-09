Palestinos revisan los escombros de un edificio llamado Torre al-Ruya en el área Rimal de la ciudad de Gaza luego del bombardeo del ejército israelí, el 8 de septiembre de 2025, después de que Israel anunciara que atacaría edificios altos identificados como utilizados por Hamas antes de la conquista planeada por sus fuerzas del centro urbano | Foto: Omar AL-QATTAA / AFP
Palestinos revisan los escombros de un edificio llamado Torre al-Ruya en el área Rimal de la ciudad de Gaza luego del bombardeo del ejército israelí, el 8 de septiembre de 2025, después de que Israel anunciara que atacaría edificios altos identificados como utilizados por Hamas antes de la conquista planeada por sus fuerzas del centro urbano | Foto: Omar AL-QATTAA / AFP
Agencia EFE
Agencia EFE

Ministro de Defensa israelí dice que Ejército de su país destruyó 30 edificios en Gaza
El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, aseguró este martes que el Ejército del país “atacó y destruyó” treinta edificios de varios pisos en la , que calificó de “terroristas”.

El huracán azotó Gaza ayer con una fuerza sin precedentes”, afirmó en su cuenta de X. Según precisó, “treinta edificios terroristas de varias plantas fueron atacados y destruidos, y decenas de objetivos más fueron bombardeados para frustrar la observación y las infraestructuras de Hamás, y allanar el camino a las fuerzas de maniobra”.

Francisco Sanz

Katz advirtió de que, si Hamás, el grupo islamista que gobierna el enclave palestino, no depone las armas ni libera a los rehenes, “serán destruidos y Gaza quedará en ruinas”.

El lunes, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que el Ejército israelí había destruido “50 torres terroristas en los dos últimos días”, y señaló que los ataques contra rascacielos en la ciudad de Gaza son solo un “preludio” de la operación terrestre que prepara Israel.

Desde el viernes, el Ejército israelí ha confirmado atacar al menos seis rascacielos en la capital del enclave palestino, donde conduce una operación militar desde agosto. Según sus fuerzas armadas, los edificios eran utilizados por Hamás como centros de operaciones.

