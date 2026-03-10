Escuchar
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Seyed Mojtaba Hosseini Jamenei. Ese es el nombre del nuevo líder de Irán, quien ostentará la autoridad religiosa y política de la República Islámica. En medio de una guerra con Estados Unidos e Israel, su nombramiento resulta más significativo ya que es hijo del ayatola Alí Jamenei, quien murió en los bombardeos del 28 de febrero.

