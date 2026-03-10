Su elección pareciera ser parte de un guion de cine. Además de su padre, en el ataque atribuido a Israel también murieron su esposa, su madre, una hija del ayatola y un nieto.

Mojtaba Jamenei es el segundo hijo de Alí Jamenei y tiene 56 años. Es un clérigo del que poco se conoce, incluso entre la misma población pues, según la agencia EFE solo se lo solía ver en el aniversario de la Revolución y el Día de Quds (Jerusalén). De perfil discreto, no ha tenido mucho contacto popular, aunque sí ha participado en acciones del gobierno.

Otras figuras voceadas para el cargo eran Alireza Arafi, Mohsen Araki y Hassan Jomeini, nieto del fundador de la revolución y República Islámica, Ruhollah Jomeini.

Un dato relevante en la vida de Mojtaba Jamenei es que es un veterano de guerra. Con menos de 20 años participó en la guerra de Irak e Irán, en los años 80. Fue miembro de los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico islámico con el que parece tener una estrecha relación.

El analista internacional Jorge Chávez Mazuelos señala que como líder supremo, Mojtaba Jamenei asume un rol espiritual y terrenal, conforme a la rama chiita del islam. Es una forma de heredero del Muhammad al-Mahdi, de quien se dicen está en estado de ‘ocultación’. “En ausencia de este imán que desapareció, y que era un supremo intérprete de la ley islámica, el líder supremo asume ese rol”, indica a El Comercio.

Mojtaba Jamenei junto a su padre, Alí Jamenei. / GOBIERNO DE IRÁN

¿Qué caracteriza a Mojtaba Jamenei? “No es muy difícil de entender que es una figura del ala dura . No es precisamente un moderado” , indica el docente de la Academia Diplomática del Perú.

Agrega que se sabe que era una figura muy influyente en la oficina del líder supremo. “Era uno de los asesores más escuchados por el ayatolá Alí Jamenei”. Además, habría tenido un rol importante en las últimas represiones a las protestas que dejaron miles de muertos.

Además… ¿Cómo se elige al líder? La Asamblea de Expertos, integrada por 88 miembros, elige al líder de Irán. Motjaba Jamenei es el tercer líder supremo desde que Ruhollah Jomeini encabezará la revolución islámica iraní en 1979. Ramiro Escobar, docente de la PUCP, indicó que el cargo no era hereditario, pero "el hecho que haya perdido al papá y a la esposa puede haber pesado en la decisión, y también que sea una persona que de alguna manera siga la línea del padre y esté dispuesta a hacer frente a la situación tanto interna como externa con la mayor dureza y firmeza posible" .

Quizá se pueda creer que al ser un clérigo, la riqueza económica, la opulencia, no son parte de su vida. Pero según Bloomberg, Mojtaba Jamenei construyó un imperio inmobiliario global y se enriqueció considerablemente al tejer una extensa red de empresas fachada en el extranjero.

Por su parte, el medio Daily Mail indica que el nuevo líder cuenta con propiedades en Kensington, al oeste de Londres, con un valor que supera los 60 millones de dólares. También contaría con 11 mansiones en Hampstead, en el norte de Londres. Estas compras se habrían hecho por medio de un testaferro.

Para el analista internacional Ramiro Escobar, no es difícil de creer que esta información sea cierta, ya que Jamenei forma parte de una élite, “una élite que no sufre las penalidades que sufre el resto de la población, que, por ejemplo, salió a protestar a fines del año pasado por el alza del costo de vida”.

"Un desafío a Donald Trump"

A quien no le debe haber gustado la elección de Jamemei es a Donald Trump, quien aseguró que el nuevo líder debía pasar por su aprobación.

En entrevista con ABC News, Trump indicó que el próximo líder iraní “tendrá que obtener nuestra aprobación”. “Si no la obtiene, no durará mucho”, advirtió. Y este es el mayor riesgo que asume hoy Mojtaba Jamenei, según Chávez Mazuelos, y “es un desafío”.

“Que se haya nombrado al hijo de Jamenei da una respuesta política: ‘no nos van a imponer la agenda, no nos van a imponer al líder supremo’. Da cuenta también de una lógica de continuidad en cierta medida”, explica. Además, “el riesgo que asume es el de ser eliminado”.

Donald Trump consideró un error la elección de Motjaba Jamenei. (Foto: AFP)

Sin embargo, la relación con Estados Unidos podría tener un giro. Trump consideró un error la elección de Jamenei, pero el lunes en una entrevista CBS News anunció el pronto fin de la guerra. “Creo que la guerra prácticamente ha terminado”, indicó.

Para Ramiro Escobar hay una contradicción. “Decir eso en cierto modo es asumir que ha perdido en los hechos, porque su propósito era derrocar al régimen iraní. Si la guerra está terminada, hay un nuevo líder, entonces quiere decir que Trump no logró su propósito”, explica.

Una multitud reunida en Teherán para respaldar al Motjaba Jamenei. (Foto: AFP)

Por lo pronto, la elección de Mojtaba Jamenei parece tener cierta popularidad. Una multitud se reunió el lunes en la plaza Enghelab de Teherán, y enarbolaba banderas iraníes y retratos del nuevo líder. Además, es sostenido por la Guardia Revolucionaria, pues consideran que es un actor político de primer orden en el país y que incide en el control político y social, y también en la ecuación económica.

“Así que creo que no hubiera podido llegar al poder sin su apoyo”, indica Chávez Mazuelos.

Otro grupo que reconoció al nuevo líder es Hezbolá. En un comunicado, expresó “sus felicitaciones y bendiciones” al nuevo dirigente y le juró “lealtad” y “constancia en el camino de la lealtad”.

Un escenario complicado

Otro punto a considerar son las relaciones internacionales.

Irán se ha peleado y enviado misiles y drones a varios países del Golfo. También a Chipre y Turquía, por lo que los países de Europa han encendido las alarmas.

Mientras que en Rusia, el presidente Vladimir Putin ha respaldado al nuevo líder y le ha ofrecido el apoyo inquebrantable de su país.

”Rusia ha sido y seguirá siendo un socio fiable de la República Islámica. Le deseo éxito en las tareas difíciles que enfrenta”, señala la felicitación.

En tanto, el ministro de relaciones exteriores chino, Guo Jiakun, afirmó que su país se opone a cualquier injerencia “bajo cualquier pretexto” en Irán y que la designación del nuevo líder supremo es “una decisión tomada por la parte iraní conforme a su propia Constitución”.

Para Escobar, la respuesta de Rusia es mucho más significativa. “El reconocimiento de Putin al nuevo líder es una señal de que va a haber un reacomodo, y que una potencia como Rusia va a adecuarse a la nueva situación; y probablemente China lo haga en los próximos días”, indica. Hay que anotar que China es un país afectado por la restricción y alza del precio del petróleo debido a la guerra.

La relación con los otros países del Medio Oriente sí será más compleja. “Va a pasar primero por parar la guerra y, segundo, por una fina negociación diplomática”, expresa Escobar.

Un escenario complicado que podría continuar.