Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente francés, Emmanuel Macron, habla durante una conferencia de prensa en el aeropuerto militar de Pafos, en Pafos, Chipre, el 9 de marzo de 2026. (EFE/EPA/Gonzalo Fuentes)
El presidente francés, Emmanuel Macron, habla durante una conferencia de prensa en el aeropuerto militar de Pafos, en Pafos, Chipre, el 9 de marzo de 2026. (EFE/EPA/Gonzalo Fuentes)
Por Agencia EFE

El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció este lunes que “está en marcha” una misión internacional de carácter “defensivo” para “abrir progresivamente” el estrecho de Ormuz, por donde pasa un importante porcentaje del crudo y del gas mundial, así como de otros productos esenciales.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.