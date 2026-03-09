Escuchar
Destrozos tras el impacto de metralla de un misil lanzado desde Irán contra Israel. (EFE/ Cuerpo de Bomberos de Israel).
Por Agencia EFE

El Ejército israelí informó de que las oleadas de misiles iraníes han disminuido en cantidad, pero advirtió de que incluyen disparos diarios de bombas de racimo, según afirmó este lunes uno de sus portavoces, Nadav Shoshani.

