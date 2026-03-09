Escuchar
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Sala Este de la Casa Blanca en Washington, DC, EE.UU., el 6 de marzo de 2026. (EFE/EPA/AARON SCHWARTZ)
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó este lunes de “gran error” la elección de Mojtaba Jamenei como nuevo líder supremo de Irán, vista como un desafío de Teherán en medio de la guerra de Washington e Israel contra ese país.

