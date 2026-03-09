Escuchar
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Manifestantes con banderas nacionales de Irán se congregaron para una manifestación en apoyo al nuevo Líder Supremo en la plaza Enghelab, en el centro de Teherán, el 9 de marzo de 2026. (Foto de ATTA KENARE / AFP).
/ ATTA KENARE
/ ATTA KENARE
Por Agencia EFE

Miles de iraníes se echaron a las calles de Irán este lunes para declarar su lealtad al nuevo líder supremo de la República Islámica, Mojtaba Jamenei, y en medio del sonido de explosiones de ataques de Estados Unidos e Israel.

