El Ejército de Israel anunció que ha empezado a atacar en la noche de este jueves “infraestructura” del grupo chií libanés Hezbolá en la zona del Dahiyeh, en los barrios periféricos al sur de Beirut.

En un comunicado indica que más adelante dará más detalles de los ataques, que se producen después de que este jueves ordenara a la población libanesa abandonar sus hogares en varios barrios del Dahiyeh, considerado bastión de Hezbolá.

La orden de desplazamiento se centraba en cuatro barrios densamente poblados en el corazón de la zona periférica: el campo de refugiados palestinos de Bourj el Barajneh y Hadaz, más al sur, y Haret Hreik y Chiyah, sobre ellos, donde viven cientos de miles de personas.

Además, Israel también ordenó evacuar una franja del sur del Líbano, junto a la frontera israelí, una zona donde ha introducido a más tropas y ha ocupado varias posiciones.

Todo ello mientras ha lanzado una campaña de bombardeos contra el país vecino después de que Hezbolá disparara proyectiles a territorio israelí en respuesta a la muerte del ayatolá iraní Alí Jamenei.

Fruto de los ataques israelíes en el Líbano, 102 personas han muerto y 638 han resultado heridas, informó el Centro de Operaciones de Emergencia libanés, mientras que más de 84.000 personas se han visto desplazadas, según los últimos datos gubernamentales.

