Llamas de fuego en el lugar de un ataque aéreo israelí que tuvo como objetivo el barrio Haret Hreik, en los suburbios del sur de Beirut, el 5 de marzo de 2026. (Ibrahim AMRO / AFP)
/ IBRAHIM AMRO
Por Agencia EFE

El Ejército de Israel anunció que ha empezado a atacar en la noche de este jueves “infraestructura” del grupo chií libanés Hezbolá en la zona del Dahiyeh, en los barrios periféricos al sur de Beirut.

