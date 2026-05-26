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Los trabajadores de la defensa civil libanesa registran los escombros de un edificio tras un ataque israelí perpetrado al amanecer en la zona de Al-Hosh, al sur del Líbano, cerca de la ciudad costera de Tiro, el 26 de mayo de 2026. Foto: AFP
Los trabajadores de la defensa civil libanesa registran los escombros de un edificio tras un ataque israelí perpetrado al amanecer en la zona de Al-Hosh, al sur del Líbano, cerca de la ciudad costera de Tiro, el 26 de mayo de 2026. Foto: AFP
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Por Agencia EFE

El Ejército israelí aseguró este martes haber bombardeado durante la noche más de 100 objetivos en el este y sur del Líbano, asegurando que se correspondían con “infraestructuras” de la milicia chií Hezbolá.

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