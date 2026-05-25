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El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, pronuncia un discurso durante una ceremonia en el Cementerio Militar del Monte Herzl en Jerusalén, el 21 de abril de 2026. (Ilia YEFIMOVICH / POOL / AFP)
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, pronuncia un discurso durante una ceremonia en el Cementerio Militar del Monte Herzl en Jerusalén, el 21 de abril de 2026. (Ilia YEFIMOVICH / POOL / AFP)
/ ILIA YEFIMOVICH
Por Agencia AFP

Benjamin Netanyahu afirmó este lunes que Israel intensificará la ofensiva en Líbano para “aplastar” al movimiento chiita Hezbolá, en un momento en que Estados Unidos e Irán buscan llegar a un acuerdo para terminar con la guerra en Oriente Medio.

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