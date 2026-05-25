Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Benjamin Netanyahu afirmó este lunes que Israel intensificará la ofensiva en Líbano para “aplastar” al movimiento chiita Hezbolá, en un momento en que Estados Unidos e Irán buscan llegar a un acuerdo para terminar con la guerra en Oriente Medio.
TE PUEDE INTERESAR
- Brasil: Lula inicia radioterapia tras cirugía por lesión cutánea en la cabeza
- El acuerdo de Trump con Irán para el fin de la guerra: ¿Qué incluye el pacto que está por firmarse?
- Bolivia entra en su cuarta semana de protestas con masiva marcha en La Paz
- “Perú y Canadá son países más parecidos de lo que uno imagina”: el embajador canadiense en el Perú habla del creciente vínculo bilateral
- Rusia vuelve a usar el misil hipersónico Oréshnik en Ucrania: qué es y por qué preocupa a Occidente
Seguir temas