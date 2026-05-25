Benjamin Netanyahu afirmó este lunes que Israel intensificará la ofensiva en Líbano para “aplastar” al movimiento chiita Hezbolá, en un momento en que Estados Unidos e Irán buscan llegar a un acuerdo para terminar con la guerra en Oriente Medio.

“Ordené una aceleración de nuestras operaciones”, declaró el primer ministro israelí en un video difundido en su canal de Telegram.

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“Vamos a intensificar los golpes, intensificar la potencia y vamos a aplastar” a Hezbolá.

El ejército israelí intensificó este lunes los bombardeos en el sur de Líbano y golpeó especialmente los alrededores en la ciudad de Tiro, a pesar de la tregua en vigor desde el 17 de abril.

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Según la Unidad de Gestión de Desastres del Líbano, más de 31 530 familias se han visto desplazadas internamente y se encuentran en refugios colectivos desde que comenzó la escalada el 2 de marzo, mientras que los ataques israelíes en todo el Líbano han causado la muerte de más de 2700 personas y han herido a más de 8310 desde que se reanudaron las hostilidades entre Israel y Hezbolá. (EFE)

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