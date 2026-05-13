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Los equipos de primera intervención transportan un cadáver en una camilla tras el ataque de un dron israelí contra un vehículo en una autopista cercana a la localidad de Jiyeh, al sur de Beirut, el 13 de mayo de 2026. Foto: Mahmoud ZAYYAT / AFP
Los equipos de primera intervención transportan un cadáver en una camilla tras el ataque de un dron israelí contra un vehículo en una autopista cercana a la localidad de Jiyeh, al sur de Beirut, el 13 de mayo de 2026. Foto: Mahmoud ZAYYAT / AFP
/ MAHMOUD ZAYYAT
Por Agencia AFP

El Ministerio de Salud de Líbano afirmó que 22 personas, entre ellas ocho niños, murieron el miércoles cuando Israel intensificaba sus ataques en el país.

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