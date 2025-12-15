“Ya Toca Fest Arequipa 2025” llegó con la energía de miles de jóvenes. Este sábado 13 de diciembre, desde el mediodía, el Vibra Arena Arequipa, ubicado en Cerro Juli, abrió sus puertas para la tercera edición de un festival que se convirtió en punto de encuentro para una generación con ganas de un país distinto y que busca ser escuchada.

El evento reunió a más de 12 artistas locales y nacionales que llevarán al escenario una mezcla vibrante de estilos y sonidos. El cartel incluye a Los Chapillacs, A.C.O., Achkirik, Yardigans, Katana Funk, Baião, Lundú, Iago Málaga, Conejitos Suicidas, No Te Pegues y Pleito.

También incluyeron una batalla de freestyle con Delenver, Dmente, Enigma, Dukessa, DJ Rodox Music y Raz El Atrevido. Además, contará con una variada oferta gastronómica, una zona de emprendedores, activaciones y experiencias interactivas, así como espacios destinados a organizaciones juveniles. Fue una jornada llena de emoción y creatividad, pensada para celebrar la música, el arte y la fuerza de las voces jóvenes.

“Ya Toca Fest Arequipa 2025” es un festival gratuito, cuya fuerza ya se sintió en Cajamarca y Lima.



Mucho más que un concierto

“Ya Toca Fest Arequipa” es la tercera parada de este 2025 de una iniciativa cuya primera edición se realizó en Cajamarca y convocó a más de 10 bandas locales y 3.000 asistentes. En Lima, se llevó a cabo la segunda jornada que reunió a más de 7.000 personas que disfrutaron del talento de más de 20 artistas y bandas nacionales.

Este proyecto nació de la premisa: “Lo que falta en el país no son jóvenes con energía transformadora, sino espacios que los escuchen y validen sus propuestas sin imponerles agendas preconcebidas”.

De acuerdo con los organizadores, “Ya Toca”, más que un festival, es una plataforma que amplifica la voz de los jóvenes, que durante mucho tiempo no fueron escuchados y hoy quieren hacerse oír. Ha sido pensado y diseñado cuidadosamente para que esta generación, que representa el 30% del electorado, pueda expresar sus ideas y frustraciones con autenticidad, y reconocerse como parte de la comunidad que apuesta por la creatividad como motor de cambio.

Durante este año, “Ya Toca” ha recorrido distintas regiones del país, escuchando a los jóvenes y recogiendo sus ideas, propuestas y aspiraciones. Arequipa se convierte ahora en el escenario para darles visibilidad, en un espacio que los conecta, demostrando que cuando se les escucha, pueden inspirar cambios y reimaginar el futuro que quieren para su país.