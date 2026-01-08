Ilustración: Victor Aguilar Rúa
Ilustración: Victor Aguilar Rúa
Hace 100 años
Hace 100 años

1926: Queja del vecindario
1926: Queja del vecindario

1926: Queja del vecindario

Un caballero domiciliado en la alameda Grau se apersonó ayer a esta redacción para solicitarnos que hagamos pública su queja por la falta de absoluta higiene en determinado punto de esa alameda. Nos dijo que en la esquina de la alameda Grau y la calle de Cangallo existe desde hace más de un año un solar que por descuido imperdonable de las autoridades respectivas se ha convertido en depósito de basuras y que, por el abandono del propietario, a quien no conoce, cayó últimamente gran trecho del cerco que lo limita, que entorpece el tráfico de viandantes por la vereda.

