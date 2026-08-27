El Comercio
·
opinion
·
colaboradores
Añadir El Comercio como fuente preferida en

Asia y la destrucción creativa

“China tomó el modelo imperante del siglo pasado, lo mejoró y lo convirtió en un nuevo paradigma, al punto de liderar hoy campos científicos, tecnológicos e industrias enteras”.

    Carlos Calderón
    Por

    Director de la Academia de Datos, Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de la UTEC

    icono te lo cuento
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Giovanni Tazza.
    Ilustración: Giovanni Tazza.
    / Giovanni Tazza

    Todo lo que sabía previamente sobre China y Asia en general se queda corto. Esa ha sido la primera comprobación de un viaje de Seúl a Hong Kong, de Hong Kong a Shenzhen y luego a Shanghái.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.