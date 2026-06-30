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El primer despacho del poder

“Lo que está en juego estos días es si el nuevo gobierno aprovecha su primera ventana de gobernabilidad para ordenar poder, información y equipos antes de asumir”.

    Karen López Tello
    Por

    Politóloga y especialista en alta dirección del Estado. Directora del Canal 12 Ángulos

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "La experiencia comparada sobre transiciones de gobierno muestra que este momento cruza tres dimensiones: política, administrativa y estratégica". Ilustración: Víctor Aguilar
    "La experiencia comparada sobre transiciones de gobierno muestra que este momento cruza tres dimensiones: política, administrativa y estratégica". Ilustración: Víctor Aguilar

    La transición presidencial no es un intervalo ceremonial entre la proclamación y la juramentación. Es quizá la primera y más breve ventana de gobernabilidad de un nuevo gobierno. En ese período, la presidencia electa, entendida como el equipo político, técnico y estratégico que empieza a organizar el próximo gobierno, debe convertir una campaña ganadora en una arquitectura mínima de conducción estatal.

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