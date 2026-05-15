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Informalidad laboral en las MYPE: el núcleo del problema

“Cualquier nueva regulación laboral debería analizar no solo su intención protectora, sino también sus efectos reales sobre el empleo formal”.

    Daniel Robles Ibazeta
    Por

    Abogado laboralista

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    "El verdadero desafío no pasa únicamente por endurecer sanciones, sino por construir un marco laboral compatible con la realidad de las MYPE". Ilustración: Giovanni Tazza
    "El verdadero desafío no pasa únicamente por endurecer sanciones, sino por construir un marco laboral compatible con la realidad de las MYPE". Ilustración: Giovanni Tazza

    Cada 15 de mayo, el Perú conmemora el Día Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (MYPE), un sector que representa más del 99% de las empresas del país y genera cerca del 85% del empleo privado. Sin embargo, detrás de esa enorme relevancia económica existe una realidad que el debate público no puede seguir ignorando: la informalidad laboral es el rasgo dominante de las MYPE.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.