Habrá muchas amenazas a la democracia y la paz mundial en el 2024, un año electoral clave en Estados Unidos, México y varios otros países, pero una de las principales será la proliferación de noticias falsas generadas por las nuevas plataformas de inteligencia artificial (IA).

Ya está sucediendo. ChatGPT, Bard y muchas otras plataformas de inteligencia artificial generativa, así como dueños inescrupulosos de redes sociales como Elon Musk, el propietario de X (anteriormente Twitter), están haciendo cada vez más fácil que cualquier persona pueda difundir noticias falsas.

Según NewsGuard, una empresa que rastrea sitios de noticias falsas, la inteligencia artificial se está convirtiendo en un “superdifusor” de noticias falsas.

NewsGuard encontró 603 sitios de noticias generados por inteligencia artificial que operaban con poca o ninguna supervisión humana en diciembre, comparado con 49 sitios de este tipo en mayo del año pasado. La mayoría de estos sitios de noticias tiene nombres como iBusiness Day, Daily Time Update u otros que son muy parecidos a los de medios de comunicación conocidos, señaló.

“Muchos de estos sitios de noticias falsas de baja calidad solían tener colaboradores pagos”, me dijo la gerenta de inteligencia artificial de NewsGuard, McKenzie Sadeghi. “Pero ahora, con ChatGPT y otras plataformas de inteligencia artificial, se pueden crear contenidos de este tipo más rápida y económicamente que nunca”.

Mientras que algunos de estos sitios automatizados de noticias falsas son creados por Rusia, China e Irán, o por políticos que quieren difamar a sus rivales, otros son creados para hacer dinero. Cuantas más noticias falsas escandalosas publican, más clics obtienen y más dinero ganan de sus avisadores o de las redes sociales.

Y con la proliferación de audios y videos falsos, será cada vez más difícil distinguir la realidad de la fantasía. Para empeorar las cosas, Musk despidió a muchos empleados de X que estaban dedicados a la verificación de contenidos, lo que ha contribuido a un aumento de noticias falsas en esa plataforma.

NewsGuard descubrió que el 74% de las noticias de X sobre la guerra entre Israel y Hamas en octubre fueron publicadas por cuentas “verificadas”, que ahora pueden ser obtenidas por cualquiera que esté dispuesto a pagar. En uno de los más recientes ejemplos de cómo las noticias falsas están influyendo en la opinión pública, una nueva encuesta de “The Washington Post” encontró que el 25% de los estadounidenses cree que el FBI instigó el asalto al Capitolio del 6 de enero del 2021.

Esa falsedad se ha difundido a pesar de que no hay ninguna evidencia que la respalde. Sadeghi de NewsGuard me dijo que una forma de detectar noticias falsas generadas por inteligencia artificial es verificar si los artículos llevan la firma de un autor, y si esa persona existe. Uno puede averiguarlo buscando esos nombres en Google o en las redes sociales, añadió.

Edward Wasserman, profesor de periodismo especializado en ética en la Universidad de California en Berkeley, me dijo que los lectores también tienen que hacer sus averiguaciones sobre sitios de noticias poco conocidos.

“Siempre deberías preguntarte: ¿Algún otro medio está informando lo que acabas de leer?”, me dijo Wasserman. Si ningún medio con periodistas profesionales difunde esa noticia, es probable que sea falsa, agregó. Es cierto que los demagogos populistas de todos los colores políticos, desde Nicolás Maduro en Venezuela hasta Donald Trump en Estados Unidos, han hecho un excelente trabajo tratando de desacreditar a los principales medios de comunicación para poder justificar sus mentiras. Pero el hecho es que la mayoría de los principales medios de comunicación profesionales, de derecha y de izquierda, verifica los hechos antes de publicarlos. Así como su supermercado no vende comida podrida porque perdería clientes, los medios tradicionales dirigidos por periodistas profesionales no difunden noticias falsas a sabiendas porque perderían su audiencia. Entrando en el 2024, uno de mis mayores deseos es que más personas se nutran de noticias de sitios que verifican la información antes de difundirla, igual que los supermercados que examinan sus alimentos antes de ofrecerlos al público. De lo contrario, con la ola de noticias falsas generadas por inteligencia artificial, el mundo se convertirá en un lugar mucho más peligroso.





