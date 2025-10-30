Las columnas del Bicentenario de Héctor López Martínez

El historiador Héctor López Martínez, nacido en Lima el 22 de septiembre de 1935 y fallecido el pasado lunes 27 de octubre, fue una figura central del periodismo y la historiografía peruana. Su vínculo con El Comercio se extendió por más de seis décadas. En el marco del Bicentenario de la Independencia, Martínez abordó diversos hechos capitales en la formación de la república peruana y en sus dos siglos de historia.

Estas columnas representan el legado periodístico-historiográfico de Héctor López Martínez: la capacidad de transformar el archivo en narrativa viva, la erudición sin pedantería, la prosa elegante al servicio de la precisión documental, y sobre todo, la convicción de que el periodismo histórico no es ejercicio de nostalgia sino herramienta indispensable para comprender el presente.

Aquí una selección de las mejores columnas publicadas en dicha serie:

1. “Nicolás de Piérola, la voz que no se apaga” (13 de enero de 2023)

López Martínez reconstruye la vida del Califa desde su nacimiento en Camaná el 5 de enero de 1839 hasta su muerte en 1913. Destaca su papel como Ministro de Hacienda bajo José Balta a los 30 años, sus memorables rebeldías a bordo del Talismán y Huáscar, su enfrentamiento con dos buques de la armada inglesa en aguas de Pacocha el 29 de mayo de 1877 defendiendo la honra nacional, su defensa de Lima durante la Guerra del Pacífico en San Juan y Miraflores, y su gobierno ejemplar entre 1895 y 1899. El historiador equilibra esta narrativa citando testimonios contrapuestos: Jorge Basadre sobre los ataques injustos contra Piérola como “chivo expiatorio”, el mariscal Cáceres en sus memorias de 1921 defendiéndolo (“la falta de una nación entera no puede recaer en un hombre”), y Francisco García Calderón reconociendo que “buscasteis los hombres para los destinos y no los destinos para los hombres”.

2. “Centenario de la muerte del mariscal Cáceres” (11 de octubre de 2023)

Publicada exactamente cien años después del fallecimiento de Andrés A. Cáceres (10 de octubre de 1923), la columna reconstruye con precisión cinematográfica sus últimos momentos en Ancón, el tren especial que partió a las 7 AM con autoridades y médicos para embalsamar el cadáver, y el funeral de Estado. López Martínez destaca el liderazgo de Cáceres durante la Campaña de la Breña como “el Brujo de los Andes”, citando a su biógrafo Jorge Guillermo Leguía sobre su conocimiento cartográfico del territorio andino: “reproducía en la memoria, como en un mapa en relieve y con el colorido peculiar de los lugares mismos, los distintos centros de toda suerte de recursos”. Rescata el reconocimiento de la Revista Militar de Chile (1886): “No es, pues, un enemigo vulgar y poco temible, como se le ha juzgado hasta aquí”. El historiador reflexiona sobre la cualidad ausente en el Perú contemporáneo: “Cáceres ejercía un vibrante liderazgo, esa virtud que hoy, lamentablemente, no existe en el Perú”.

3. “Bicentenario de la Constitución de 1823” (22 de noviembre de 2023)

López Martínez analiza la primera Carta Magna peruana, promulgada solemnemente el 12 de noviembre de 1823. Explica que el Congreso se instaló el 20 de septiembre de 1822 en el momento más inapropiado posible (con Arequipa, Cusco, Huamanga, Huancavelica y Puno bajo control realista y el virrey La Serna gobernando desde el Cusco), pero decidió dar prioridad a la elaboración constitucional creyendo que “su inaplazable deber era consolidar la libertad política interior”. Detalla la influencia de Montesquieu (“celestial invento”) en la división de poderes, el predominio congresual que privaba al Ejecutivo “de toda injerencia, inmediata o remota, en las funciones legislativas”, y las garantías de derechos civiles que proclamaba. Cita las críticas de Manuel Vicente Villarán sobre el debilitamiento del poder presidencial y de José Toribio Pacheco quien sentenció que “nació solo para morir”. Concluye que Simón Bolívar, presente en el Perú desde el 1 de septiembre, la suspendió de facto al asumir poderes dictatoriales incompatibles con ella.

4. “El telégrafo y El Comercio unen al Perú” (14 de febrero de 2021)

López Martínez narra la revolución comunicacional que significó el telégrafo, desde el decreto del 6 de marzo de 1857 que concedió privilegio a Augusto Goné para establecer la línea Lima-Callao. Cita la reacción asombrada de El Comercio ante el primer ensayo del 16 de abril de 1857: “contestación en menos de dos segundos de minuto... no hemos podido contener el asombro que nos ha causado”. Documenta cómo el general Castilla subvencionó el servicio durante varios años para evitar su quiebra debido a tarifas muy caras. En 1867, tras finalizar el contrato, se formó la Compañía Nacional Telegráfica con capital íntegramente peruano que logró conectar Huacho, Chancay, Cañete, Lima, Casma, Huarmey, Paita y Lambayeque con capital de 400.000 soles que se elevaría a 2′000.000. Destaca el papel histórico de El Comercio el 2 de mayo de 1866, cuando sus corresponsales en el Callao transmitieron telegráficamente “casi de minuto en minuto” el combate naval, publicando tres ediciones extraordinarias. La Guerra del Pacífico destruyó esta empresa progresista que no había recibido “ni un centavo del Estado”.

5. “El general San Martín y El Comercio” (25 de julio de 2021)

López Martínez reconstruye cómo El Comercio cubrió la noticia del fallecimiento de San Martín el 17 de agosto de 1850 en Boulogne Sur Mer, cuya noticia llegó al Callao en el vapor Bolivia el 4 de noviembre. Detalla el papel crucial del prócer lambayecano Juan Manuel Iturregui en restablecer la correspondencia entre San Martín y Castilla desde 1848, saldando deudas fiscales impagadas durante muchos años. Documenta que El Comercio publicó el decreto de honores póstumos del 7 de noviembre en primicia el día 8 “adelantándose a la noticia oficial”, con un singular “gorro” periodístico explicando que habían obtenido “una prueba de ‘El Peruano’ que se publicará mañana”. Reproduce el poema de Manuel Nicolás Corpancho (“primer tributo literario”), la carta emocionada de Mariano Balcarce a Castilla, y el testamento donde San Martín, identificándose como “Generalísimo de la República del Perú y Fundador de su Libertad” (poniendo al Perú en primer término), ordenaba devolver el estandarte de Pizarro. Concluye citando a Aurelio Miró Quesada Sosa: “San Martín no constituye un episodio de la historia pasada, sino forma parte de la viva lección de cada día”.

6. “El mariscal Ramón Castilla y El Comercio” (15 de agosto de 2021)

López Martínez analiza la compleja relación entre Castilla y El Comercio desde 1845. Destaca el apoyo del diario al afianzamiento institucional de Castilla (acatamiento de la Constitución, ordenamiento presupuestal, fin de destierros), pero también sus críticas contundentes al derroche fiscal y endeudamiento por el guano. Narra la revolución de 1854 donde Castilla abolió la esclavitud (Huancayo, 5 de diciembre) y el tributo indígena (5 de julio), causas por las que El Comercio había luchado desde 1839 “arrostrando toda suerte de riesgos, amenazas”. Describe la batalla de La Palma del 5 de enero de 1855 y cómo, al circular rumores de que el decreto abolicionista era letra muerta, los directores Amunátegui y Villota ordenaron: “¡Pues se lo recordaremos!” e imprimieron carteles callejeros reproduciendo el texto de Huancayo. Reconstruye la muerte de Castilla en Tiliviche el 30 de mayo de 1867 durante su última campaña rebelde. Cita el editorial enlutado del 6 de junio: “Sobre la página abierta de su noble existencia se leerán eternamente en letras inmortales: Libertad de la prensa. Cesación del patíbulo político. Redención del indio. Libertad del esclavo”.

7. “El Señor de los Milagros en la memoria de El Comercio” (17 de octubre de 2021)

López Martínez reconstruye la cobertura centenaria que El Comercio ha dado a la procesión del Señor de los Milagros. Cita crónicas de 1907 donde se describe el itinerario con expresiones coloquiales: “Esta noche duerme el Señor en las Descalzas, va a almorzar mañana a Santa Catalina”, los turrones de Doña Pepa y la mezcla de “lo humano y lo divino, lo alegre y lo triste, formando siempre el eterno contraste de la vida”. Reproduce descripciones de procesiones con “diez, veinte, treinta coros” distribuidos en “cinco o seis cuadras” con “quince o veinte mil devotos”. Documenta que hasta 1928 solo ingresaban a la Hermandad “por tradición del culto— personas morenas”, y cómo desde esa fecha se incorporaron otros grupos étnicos mediante la segunda cuadrilla. El estatuto actual fue aprobado el 11 de mayo de 2005. Destaca el reportaje de 1921 sobre las nuevas andas de plata maciza diseñadas por el padre dominico Rosario Zárate y trabajadas por los maestros plateros cuzqueños Manuel I. Mercado y limeño Ofenel Alva, estrenadas en 1922.

8. “El Comercio, 180 años en el mismo lugar” (10 de octubre de 2021)

López Martínez narra la historia del solar de La Rifa desde que El Comercio se estableció allí el 9 de octubre de 1841. Documenta los traslados previos (Casa de la Pila el 4 de mayo de 1839, San Pedro N° 63 el 28 de mayo) hasta el cambio definitivo. Describe al propietario original, coronel francés Juan Francisco Paillardelle, veterano de la independencia que vino a Tacna en 1816, se unió al ejército de San Martín batiéndose en Moquegua y Tarapacá, y dirigió con “singular entrega” la construcción de las trincheras de Bellavista durante el segundo asedio del Callao al mando del Batallón Zapadores. Narra el ataque del 10 de septiembre de 1919 cuando turbas leguiístas incendiaron “La Prensa” e intentaron hacer lo mismo con El Comercio, donde “propietarios, periodistas y operarios se defendieron con denuedo frustrando el criminal intento”. Este episodio aceleró el proyecto de construir un nuevo edificio. Detalla la distribución de funciones entre los hermanos Miró Quesada (Antonio autoexiliado, Luis y Óscar en lo periodístico, Aurelio ingeniero en finanzas y construcción, Miguel en acabados y mobiliario). Los arquitectos fueron Felipe González del Riego y Enrique Rivero. El edificio “sólido y severo por fuera, pero bello y cálido interiormente” terminó en 1924, con su joya: la hemeroteca, “tesoro invalorable”. La inauguración se hizo sutilmente durante las fiestas del Centenario de Ayacucho en diciembre, con un “estupendo y comentadísimo ágape” a periodistas internacionales que difundieron mundialmente “el palacio de la prensa limeña”.

9. “El primer Congreso Constituyente y el adiós de San Martín” (20 de septiembre de 2022)

López Martínez reconstruye minuciosamente la instalación del primer Congreso el 20 de septiembre de 1822 a las dos de la tarde y la inmediata renuncia de San Martín como Protector, dejando la banda sobre la mesa directiva y seis pliegos (solo uno leído públicamente). Analiza exhaustivamente los motivos de la partida: fracaso político de su proyecto monárquico rechazado por Buenos Aires, Chile y las embajadas sanmartinianas; expulsión de Monteagudo “sin ningún miramiento”; frustración de Guayaquil donde Bolívar solo ofreció “menos de dos mil hombres” cuando se necesitaba un ejército para enfrentar al virrey La Serna en el Cusco. Cita a historiadores argentinos (Beatriz Bragoni, Patricia Pasquali coincidiendo con Bartolomé Mitre) y al estadounidense Timothy Anna sobre el “fracaso” sanmartiniano. Documenta la desmoralización del ejército con “oficialidad corroída por toda suerte de intereses”, la plana menor chilena impaga y mermada por la epidemia de Huaura, y una conjura frustrada para asesinarlo. Reproduce la conversación final con Tomás Guido en la Magdalena donde San Martín confiesa: “me falta el valor para fusilar a algunos jefes, compañeros de armas que me han seguido en días prósperos y adversos”. Narra la partida nocturna hacia Ancón cerca de las 10 PM, la llegada “un poco antes de las dos de la mañana del 21 de septiembre”, y el zarpe inmediato del bergantín Belgrano hacia Valparaíso. Concluye: “¡Grandeza de hombre y lealtad de soldado!”

10. “José de San Martín y El Comercio” (18 de octubre de 2020)

López Martínez enfatiza que desde su fundación en 1839, El Comercio “siempre dio noticia, invariablemente veraz y afectuosa” de los sucesos del ostracismo europeo del Libertador, cuando otros lo calumniaban. Documenta el papel de Juan Manuel Iturregui en restablecer correspondencia con Castilla desde 1848. Narra la llegada de la noticia de su muerte el 4 de noviembre de 1850 y el editorial enlutado con el estilo “rotundo de Villota”: “Nadie ha sido ni más valiente ni más hábil en los campos de batalla; ni más prudente ni más capaz en los consejos”. Detalla el decreto de honores póstumos del 7 de noviembre y la publicación del testamento donde San Martín ordena devolver el estandarte de Pizarro al Perú, “mandato que se cumplió”. Concluye citando a Aurelio Miró Quesada Sosa sobre San Martín como “lección de deber y de civismo... la viva lección de cada día”.