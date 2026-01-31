1926: La peste bubónica en Lima

Nos ha llegado una carta firmada por un vecino del Callejón Largo de la Recoleta, en la que nos manifiesta las condiciones deplorables de higiene en que se encuentra esa calle; las ratas han instalado ahí un campamento y si se diera un paseíto por la citada calle se podía ver “infinidad de agujeros por donde entran y salen a todas horas, como si estuvieran ya familiarizadas con el tráfico público”. Inmediatamente que recibimos dicha carta fuimos a comprobar la efectividad de la denuncia, convenciéndonos de que estaba en lo cierto. Las construcciones son propicias para albergue de los roedores y estos se hallan a sus anchas en ese lugar.