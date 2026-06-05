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La historia sí puede cambiar

“Por más reediciones que haga de su propuesta de gobierno, Sánchez no puede renegar de su esencia”.

    Diana Seminario
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    Sánchez y Keiko se dan la mano, luego se dieron duro con ataques. FOTO: Agencia Andina.
    Sánchez y Keiko se dan la mano, luego se dieron duro con ataques. FOTO: Agencia Andina.

    A dos días de las elecciones presidenciales, los peruanos volvemos a asomarnos al abismo, a caminar mirando el precipicio porque confiamos en que la suerte siempre nos acompaña y que en este país de las maravillas solo el hecho de ser peruano nos salva.

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