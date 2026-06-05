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Entre la espada y la espada

“El reto para quien gane este domingo será buscar consensos para que salgamos de esta telaraña de inestabilidad en la que estamos retorciéndonos desde el 2017″.

    Alejandra Costa
    Por

    Curadora de Economía de Comité

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    Roberto Sánchez y Keiko Fujimori debatieron a siete días de la segunda vuelta electoral de este domingo 7 de junio. Foto: ANDINA/Vidal Tarqui Palomino
    Roberto Sánchez y Keiko Fujimori debatieron a siete días de la segunda vuelta electoral de este domingo 7 de junio. Foto: ANDINA/Vidal Tarqui Palomino

    Me imagino que muy pocos peruanos acudirán este domingo a votar con algo que no se parezca al miedo. Aunque las propuestas de Fuerza Popular (FP) y Juntos por el Perú (JP) difieren ampliamente en la forma, en el fondo tenemos dos candidatos que, mirados objetivamente, no nos garantizan que respetarán el orden constitucional, la institucionalidad democrática ni la estabilidad macroeconómica.

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