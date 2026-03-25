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A falta de plan, bueno, más ministerios

“Sin cambios profundos en nuestra sociedad, la creación de instituciones podrá ser muy bien intencionada pero también muy bien ignorada”.

    Javier Díaz-Albertini
    Por

    Ph. D. en Sociología

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    "El hecho de reconocer un problema y crear un ministerio no va a resolverlo". (Ilustración: Giovanni Tazza).
    "El hecho de reconocer un problema y crear un ministerio no va a resolverlo". (Ilustración: Giovanni Tazza).

    En estos días de campaña electoral es que se hace patente la poca creatividad en las propuestas de nuestros candidatos. En vez de planes detallados, proponen crear nuevas oficinas y ministerios para solucionar problemas de larga data. Por lo menos hay planteamientos para crear los nuevos ministerios del deporte, de la Amazonía y de ciencia y tecnología. Asimismo, se quiere fusionar Cultura con Educación. Así lograremos que los turistas no entren a Machu Picchu y que los alumnos no tengan escuelas en buenas condiciones.

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