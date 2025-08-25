En el Semáforo de este lunes 25 de agosto, conoce la postura de El Comercio respecto de los siguientes temas. Primero, el sector de las agroexportaciones presenta importantes alzas en lo que va del año. Segundo, la alarmante situación de La Libertad. Por último, la política fallida para combatir la minería ilegal.

🟢LO BUENO🟡NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢AGROEXPORTACIONES AL ALZA

En la primera mitad del 2025, las agroexportaciones peruanas registraron niveles récord en comparación con años anteriores. Entre enero y junio, el valor de los envíos del sector alcanzó los US$4.982,6 millones, un 23,5% más respecto de lo reportado el mismo período del 2024. La tasa de crecimiento en el rubro fue más alta que el 20% de expansión del monto de las exportaciones totales, las cuales subieron de US$33.349 millones a US$40.097 millones.

🔴LA LIBERTAD BAJO AMENAZA

De acuerdo con datos del Sistema de Registro y Control de Denuncias de la Policía Nacional, procesados por el analista de datos Juan Carbajal, en la región La Libertad se han registrado 78 denuncias por secuestro en los primeros siete meses del año; es decir, en cada mes se registró un promedio de 11 denuncias por este delito. Además, la cifra alcanzada hasta julio del 2025 supera a la de los últimos ocho años en el mismo período. Alarmante situación.

🔴POLÍTICA FALLIDA

Para una amplia mayoría de peruanos ( 85%), la respuesta del Estado frente a la minería ilegal resulta poco o nada efectiva, mientras que apenas una décima parte cree en la estrategia que se sigue para combatirla, según una encuesta de Datum Internacional para El Comercio. En símil, el grueso de la ciudadanía ( 73%) considera que el actual gobierno de Dina Boluarte es demasiado blando al enfrentar esta problemática. El estudio evidencia la magnitud del desafío que se enfrenta: más de ocho de cada 10 perciben que la minería ilegal es un problema bastante grave o muy grave para el país.