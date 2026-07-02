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Apertura y experiencia

“¿Qué tan plural puede ser un gabinete de una fuerza política claramente alineada a la derecha?”.

    José Carlos Requena
    Por

    Analista político y socio de la consultora Público

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    Resumen

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    La presidenta electa Keiko Fujimori aseguró que se inicia “una nueva etapa” en el Perú. Foto: Jesús Saucedo @photo.gec
    La presidenta electa Keiko Fujimori aseguró que se inicia “una nueva etapa” en el Perú. Foto: Jesús Saucedo @photo.gec
    / NUCLEO-FOTOGRAFIA > JESUS SAUCEDO

    Con la confirmación de la elección de Keiko Fujimori como presidenta de la República para el período 2026-2031, se han activado una serie de pedidos y recomendaciones a la próxima jefa del Estado. Uno de ellos tiene que ver con la conformación del primer gabinete, anuncio que sin duda será parte del primer mensaje político relevante de la próxima gestión.

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