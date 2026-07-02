Apertura y experiencia

Con la confirmación de la elección de Keiko Fujimori como presidenta de la República para el período 2026-2031, se han activado una serie de pedidos y recomendaciones a la próxima jefa del Estado. Uno de ellos tiene que ver con la conformación del primer gabinete, anuncio que sin duda será parte del primer mensaje político relevante de la próxima gestión.

En línea con lo anticipado por la propia Fujimori, se tiene la expectativa de que el gabinete sea plural y experimentado. Ambas características abren interrogantes sobre el grado de apertura y la especificidad de la experiencia. ¿Qué tan plural puede ser un gabinete de una fuerza política claramente alineada a la derecha? ¿De qué tipo de experiencia hablamos? ¿Política, profesional, técnica? ¿Todas las anteriores?

Sobre lo primero, es evidente que la convocatoria política de Fujimori difícilmente se extienda a personalidades más allá del centro. Así las cosas, posiblemente los convocados provengan de sus propias filas o de fuerzas o personalidades políticas que en segunda vuelta respaldaron a la entonces candidata de Fuerza Popular. Ir más allá de eso sería no solo incongruente, sino hasta riesgoso, para la viabilidad del gabinete ministerial.

Sobre lo segundo, y en relación con el hartazgo ciudadano en torno a la inestabilidad, la experiencia más valorada sería la política y no, necesariamente, la técnica. Seguramente, y a contracorriente del autoritarismo que se le suele atribuir, Fujimori podría buscar ministros que, en su mandato, rehúyan del perfil discreto de los tiempos recientes a uno de mayor figuración y participación en el debate político.

Algo de esta expectativa se colaba en una reciente encuesta de Ipsos. En dicho sondeo, preguntados sobre la conformación del gabinete, solo uno de cada cinco encuestados (18%) decía preferir técnicos, frente a un mayoritario 74% que optaba por políticos, sean estos del partido de gobierno (21%) o de algún otro grupo político (53%) (Perú.21, 24/06/2026).

En cualquier caso, a lo mínimo que debiera aspirarse, como decía el Editorial de este Diario, es a un gabinete “probo y capaz” (El Comercio, 01/02/2026). Si a ello se agrega la cohesión y la eficacia que sugiere Milagros Muñoz (El Comercio, 27/06/2026), la tarea debería estar encaminada.

Desde el 2001, casi todos los presidentes han anunciado con antelación la identidad de su primer presidente del Consejo de Ministros. El más tempranero fue Pedro Pablo Kuczynski, que el 10 de julio del 2016 anunció a Fernando Zavala para dicho encargo. En los otros casos, se esperó una fecha más cercana a 28 de julio. La excepción fue Castillo, quien, sorpresivamente, tomó juramento a Guido Bellido, en Quinua, Ayacucho, recién el 29 de julio del 2021. ¿Qué camino tomará Keiko Fujimori?