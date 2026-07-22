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Asuntos impostergables

“En los próximos días, el entorno de Fujimori tendría ya un balance detallado que revelará el estado real en el que reciben las distintas entidades públicas que asumirá su gestión”.

    Paola Villar S.
    Por

    Subeditora de Economía & Día1

    paola.villar@comercio.com.pe

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    El pronóstico de ENFEN sobre el fenómeno El Niño para finales del 2026 en el Perú. (Foto: The New York Times)
    El pronóstico de ENFEN sobre el fenómeno El Niño para finales del 2026 en el Perú. (Foto: The New York Times)

    El gobierno de Keiko Fujimori está próximo a recibir una economía que, dentro de las dificultades internacionales y locales que enfrenta, continúa creciendo a niveles cercanos a los registrados en el 2025, demostrando su resiliencia. Diversos sectores destacan por su buen desempeño –especialmente los no primarios– mientras que otros, más bien, acusan el severo impacto climático derivado del fenómeno de El Niño (FEN), que ha vuelto a presentarse una vez más.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.