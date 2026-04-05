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Bailando con la fea… y el Perú ni se entera

“No se puede defender lo que no se entiende. Y hoy, lamentablemente, el debate político peruano parece moverse de espaldas al mundo”.

    Mercedes Araoz
    Por

    Profesora de la Universidad del Pacífico y exvicepresidenta de la República

    maraoz@comercio.com.pe

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    "En un mundo volátil, la respuesta no puede ser el repliegue. Por el contrario, se requiere más prudencia fiscal, mayor estabilidad en las reglas de juego y un impulso decidido a aquellas actividades donde el Perú tiene ventajas comparativas claras". Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    "En un mundo volátil, la respuesta no puede ser el repliegue. Por el contrario, se requiere más prudencia fiscal, mayor estabilidad en las reglas de juego y un impulso decidido a aquellas actividades donde el Perú tiene ventajas comparativas claras". Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    Mientras el mundo reconfigura sus reglas comerciales en medio de tensiones geopolíticas, subsidios industriales y nuevas cadenas de valor, la reciente Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (MC14), realizada en Camerún, dejó una señal inquietante: el sistema multilateral no se ha roto, pero claramente está bailando con la fea. Y lo más preocupante es que, en el Perú, buena parte del debate político ni siquiera parece escuchar la música.

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