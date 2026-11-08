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‘Bullying’ electoral

“La trampa tendida por López Aliaga para ser alcalde dos veces seguidas no funcionó”.

    Federico Salazar
    Por

    Periodista

    Resumen

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    Ilustración: Composición GEC
    Ilustración: Composición GEC

    El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) resolvió no entregar credenciales de alcalde a Rafael López Aliaga y otros candidatos. Ellos postularon a primeros regidores, y sus candidatos a alcaldes renunciaron.

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