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Candidatos de este domingo

“Varios de los candidatos son un ejemplo de perseverancia, porque vienen de repetir el plato en justas electorales pasadas, sin perder una pizca de entusiasmo y esperanza”.

    Carlos Contreras Carranza
    Por

    Historiador y profesor de la PUCP

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    ¿A qué hora empiezan las votaciones este 12 de abril en el Perú? Esto dice la ONPE. (Fuente: El Peruano)
    ¿A qué hora empiezan las votaciones este 12 de abril en el Perú? Esto dice la ONPE. (Fuente: El Peruano)

    Se anda diciendo por ahí que, con las continuas vacancias y el escaso poder que en realidad detenta, el puesto de presidente de la República se ha devaluado por estos lares. Pero el hecho es que las elecciones de este domingo pasarán a la historia por el aluvión de aspirantes que compiten por acomodarse en el sillón de Pizarro. Si antes se criticaba la actitud de los partidos por poner vallas a la entrada de nuevos competidores, con abultadas exigencias de firmas de adherentes, cantidad de locales partidarios y número de militantes, hoy se les afea haber propiciado la multiplicación de partidos, con la intención de dispersar la votación y pescar con ganancia en el río revuelto de símbolos y nombres de difícil recordación.

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