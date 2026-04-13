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El último filtro de la campaña

“Los debates no derribaron al puntero, pero sí ayudaron a definir quién seguía en carrera”.

    Gabriel Daly
    Por

    Experto en políticas públicas

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    Personas esperan en un fila para votar durante las elecciones presidenciales de Perú, en Santiago, Chile, el 12 de abril de 2026. (Elvis González / EFE)
    Personas esperan en un fila para votar durante las elecciones presidenciales de Perú, en Santiago, Chile, el 12 de abril de 2026. (Elvis González / EFE)

    Al cierre de esta edición, quedó claro lo que ya anticipaban las encuestas: Keiko Fujimori mantuvo la delantera. La boca de urna también confirmó que la disputa se concentró en el segundo lugar. Sin embargo, sigue sin definirse qué partido acompañará a Fuerza Popular en la segunda vuelta, pues los primeros resultados mostraban un cuádruple empate. La jornada, además, estuvo marcada por fallas logísticas de la ONPE, que obligaron a ampliar el horario de votación y a otorgar dispensa a quienes no pudieron sufragar por la no instalación de sus mesas.

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