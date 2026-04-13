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/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

36 “no más”

“Uno de esos candados debe ser el cumplimiento inexorable de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO). Este filtro puede no ser el único, pero sí es imprescindible”.

    Santiago Pedraglio
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    Sociólogo

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    LIMA 06 DE MARZO DE 2026 Foto de la cédula más grande y costosa de la historia, elecciones generales 2026. Fotos: Joel Alonzo/GEC
    LIMA 06 DE MARZO DE 2026 Foto de la cédula más grande y costosa de la historia, elecciones generales 2026. Fotos: Joel Alonzo/GEC
    / JOEL ALONZO

    Esta ha sido una confrontación electoral en la que ha participado un récord de candidatos. Y hay que decirlo con claridad: la responsabilidad de esta feria le corresponde al Congreso actual.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.