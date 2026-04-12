El Comercio
·
opinion
·
columnistas

/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

El candidato ideal

“Es clave hacer un ejercicio consciente de análisis y concentración del voto, priorizando candidaturas sensatas y viables”.

    María Isabel León
    Por

    Empresaria y expresidenta de Confiep

    misabel@comercio.com.pe

    Escuchar
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    En cada proceso electoral, los ciudadanos enfrentan una paradoja: abundan promesas facilistas, planes ambiciosos y discursos encendidos que rara vez se traducen en resultados. Surge entonces una pregunta clave: ¿qué buscan realmente los votantes en un candidato presidencial?

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.