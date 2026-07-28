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Keiko y el 28 de julio

“La construcción de un relato es, hoy por hoy, una pieza angular de la comunicación política: un gobierno, así como construye obras, debe construir también un relato”.

    Iván Arenas
    Por

    Especialista en minería e hidrocarburos

    Dónde ver el Mensaje a la Nación de Keiko Fujimori por Fiestas Patrias 2026 EN VIVO.
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    Hay quienes proyectan que estamos a puertas de lo que será una dictadura. Los poderes ya estarían concentrados en una sola persona, en una organización criminal. En ese marco, en ese relato que desarrolla el antifujimorismo, Keiko Fujimori, la presidenta, ha esperado más de 25 años para regresar a la Ítaca de la dictadura albertista. Todo el antifujimorismo, con sus “agenda setters” —que van desde liberales, progresistas, hasta la izquierda en sus diversos colores—, machaca el relato. Pero de fondo hay una preocupación real: que el fuerzapopularismo —como sucedió en su día con el albertismo— se reposicione claramente en los sectores populares. La representación del mundo popular está en disputa y Fuerza Popular tiene ventaja. La sociología, siempre antes que la política. Lo que calla el antifujimorismo y sus académicos es que Keiko Fujimori construye su proyecto sobre las bases de un partido tradicional, esos que tanto detestó Alberto.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.