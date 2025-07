¿Qué debemos esperar este último año del Ejecutivo y Legislativo?

A estas alturas y para lo que queda del gobierno, en el frente económico sería importante ver a un MEF comprometido con el ajuste fiscal, que no habilite nuevos créditos suplementarios y que dé la batalla al Congreso cuando lo amerite. Y, desde el Legislativo, las negociaciones de la Ley de Presupuesto 2026 deben realizarse de manera transparente y sobre la mesa. Recordemos que este documento incluirá el financiamiento de dos cámaras. No nos quedemos con la sensación de que es pedir demasiado; luchemos por no perder la voluntad de exigir el mínimo de diligencia a nuestras autoridades.

A menos de un año de las elecciones generales que renovarán nuestro sistema político, queda aún un largo trecho por delante para el gobierno y el Parlamento. Si el pasado es un predictor del comportamiento futuro, cabe esperar muy poco de un Ejecutivo que ha tenido como prioridad sobrevivir (y, ya que estaban por ahí, usufructuar el poder) y que poco o nada ha hecho por enfrentar los principales problemas del país. Ha sido tal la ausencia de liderazgo e iniciativa que nunca en nuestra historia hemos tenido una autoridad tan impopular y al mismo tiempo ajena a las responsabilidades que su cargo le exigía.

Así que difícilmente debamos esperar algo distinto por ese lado.

De donde sí esperamos que no se haga más daño es por parte del Congreso. En un informe que publicamos en Transparencia a fines del año pasado, desde julio del 2021 hasta entonces habíamos identificado por lo menos 20 leyes o iniciativas que representaban un retroceso en la lucha contra el crimen organizado y la inseguridad, en avances en materia educativa, y en defensa de la libertad y la democracia. Algo que fue reiterado en el informe de Human Rights Watch publicado hace poco y que, sin duda, explica que organizaciones como V-Dem nos coloquen en una franca vía de autocratización.

De manera crucial, uno de los obstáculos que dilata esa erosión democrática es la calidad de nuestro sistema electoral, como el índice anual del semanario inglés “The Economist” lo recuerda. Es por ello que en estos meses que quedan hasta el 12 de abril, debemos mantener la vigilancia ciudadana para asegurar que cualquier intento, directo o indirecto, por interferir en el proceso electoral no tenga éxito. Desde el Congreso, intentos relacionados con la composición de la Junta Nacional de Justicia y reformas legales sobre el modo de elección del presidente del Jurado Nacional de Elecciones parecen haber apuntado en esa dirección, sin haber prosperado. Pero no por ello cabe bajar la guardia.