¿Chocará con Chocano?

Ella nunca llegó a comprender que el Congreso la sostenía porque era útil a sus intereses. Pensaba que, con las cuotas de poder que les daba y promulgando las peores barbaridades legislativas, la cosa estaba resuelta.

Pero no, vienen las elecciones y defender a la señora del 3% desde el Congreso del 4% era un pésimo negocio. Hasta Fujimori y Acuña se dieron cuenta. Se volvió un cadáver político y la enterraron sin siquiera velarla. Dina ya fue y, si hay justicia, pagará caro por sus delitos.

El Congreso (dos veces) pudo poner a alguien respetable, como José Williams o Roberto Chiabra. Pero parece que se dijeron: “Esos no garantizan ni nuestros planes ni nuestras prebendas y, menos aún, nuestros secretos. Necesitamos a uno de nosotros”. Y, he ahí, Jerí.

¿Es viable su presidencia? Aun siendo el primer ministro un polarizador de aquellos y teniendo similares aficiones que su jefe, no es por el lado del Gabinete que esto se puede derrumbar.

La marcha del miércoles fue importante y pacífica, pero en el contexto de la violencia de una pequeña minoría, al final un manifestante fue asesinado de un balazo a sangre fría. Pese a que en un inicio las autoridades lo negaron en todos los niveles, ayer el jefe de la policía confirmó que un suboficial fue quien disparó, lo cual es un hecho de extrema gravedad y abre una caja de Pandora, de la que no sabemos qué tan malo es su contenido.

Ojo: puede que esta vez no sean las clases medias limeñas las que decidan el futuro. ¿Qué va a pasar con el radicalizado y furioso sur andino cuando se entere de que Jerí fue quien fundamentó ante sus colegas el porqué de liberar a Boluarte de toda culpa en las muertes de Juliaca y Huamanga?

Del lado de la violencia criminal, la sobreoferta del presidente y del nuevo ministro, prometiendo lo que no podrán cumplir en tan corto tiempo, hace que cada asesinato y atentado se vayan al debe; cuando podrían haber explicado que el desastre heredado es de tal magnitud que solo se puede sembrar y orar para que los siguientes empiecen a regar.

Y hasta para eso hay enormes obstáculos. Veamos, siendo esencial e insustituible para enfrentar al crimen organizado el derogar las leyes pro crimen, hay un problemita: todas ellas contaron con el voto de Jerí.

El lunes arrancarán otras “protestas” y por cinco días seguidos. Son mucho más complejas y peligrosas. Se trata de la Confemin liderando a los mineros ilegales en la exigencia de que se vuelva a ampliar el Reinfo, que se apruebe la versión del Congreso de una ley MAPE y que se reviertan al Estado las concesiones “ociosas”.

Pequeño detalle: nuestro flamante presidente votó en todas las ocasiones para que el Reinfo continúe. Siendo así y como en el caso anterior, cabe preguntarse si él chocaría con los Chocano (léase los congresistas), siendo del cogollo de la familia.

Concluyo: sería un craso error del establishment político, periodístico y económico darse por bien servidos y apoyar a este gobierno. No se trata de unirse a los que lo quieren sacar, pero sí de tomar gran distancia y dejar muy en claro que esto no es lo que el Perú quiere.

Si no lo hacen, aumentarán los que quieren usar el voto para expresar su indignación, que ya son legión. Habiendo 39 ofertas electorales en las encuestas de Ipsos, solo el 50% menciona por quién votará. El resto dice viciado, blanco o por ninguno. Muchos más de los que expresaban lo mismo diez meses antes de que Castillo emergiera de la nada para expresar esos sentimientos.

Aun siendo tarde, hay mucho que se puede hacer todavía para evitar el desastre, pero el primer paso es abrir los ojos y dejar de creer que es solo un “ruido político” y que basta pedirle al gobernante de turno que les baje el volumen.