Por un lado viene el trencito como de parque de diversiones, al que se ha reducido el gobierno del 3%. Uno en el cual la gran noticia que transmitir a la ciudadanía esta semana es que le han aumentado S/20.000 mensuales de un porrazo a la conductora, más que duplicando su sueldo, y que en esta ruta tiene de copiloto a un ministro de Energía y Minas que en lo único que tiene claridad y firmeza es en defender el fajín.

En lo demás, va como el torito: de una banda a la otra banda. Hace un par de semanas no se le ocurrió mejor idea que incluir en la nueva renovación del Reinfo a los herederos. Ante la previsible reacción se pasó al lado opuesto, limitando de manera importante a los que pueden acogerse a la nueva ampliación.

Del otro lado, y en curso de colisión, viene el tren de los mineros no legales, a saber, los que no quieren y los que no pueden serlo, estén dentro o fuera del Reinfo.

Uno que ya ha demostrado que sabe cómo abrirse camino. Así, en el gobierno de Alan García (ese sí uno fuerte), hubo de conceder por la movilización y violencia ejercida, nada menos que un “corredor minero” sobre el río Madre de Dios. Más recientemente, en diciembre pasado, acamparon en la avenida Abancay para presionar al Congreso (que no necesitaba de mucha) a que amplíe el Reinfo. La nueva ley estableció que sería por un año en dos tramos, el segundo a decidir por el Ejecutivo.

De nuevo están movilizados a escala nacional y, esta vez, acampan en la puerta del Minem en San Borja, a donde se ha trasladado la papa caliente. La respuesta del ministro ha sido “invocar” a que se replieguen. Eduardo Arana, más ‘enérgico’, sostuvo que no permitirán ni violencia ni bloqueo de carreteras. Quizás el presidente del Consejo de Ministros no haya revisado el mapa, pero los hay por varios días, y la tendencia es que se incrementen.

Ojo, esta vez han decidido ir por todo. Quieren que el Reinfo se apruebe indefinidamente para todos los que se inscribieron y que quienes no están en él también puedan operar sin limitaciones.

La relativa cercanía del proceso electoral es un elemento para entender el porqué de la radicalización de sus demandas. Por un lado, porque influyen en el voto de bastante más de medio millón de personas en toda la cadena de producción y comercialización del oro (y, crecientemente, también del cobre). Saben, además, que su poder económico para aportar ‘discretamente’ es casi ilimitado, lo que va a ser clave para muchos de los miles de candidatos, tanto en las generales como luego en las regionales y locales.

¿Quién podrá más? ¿El trencito frívolo, errático y miedoso, o el tremendo bólido que hasta ahora se ha llevado de encuentro todo obstáculo a su paso?

Otro sí digo: la minería no legal es más que un problema económico, social, político y electoral. Es también escenario de muchos de los homicidios que remecen al país. En el Observatorio del Crimen y la Violencia (OCV)* hemos sistematizado la información del Sistema de Denuncias de la Policía Nacional del Perú haciendo un ránking de la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes entre enero del 2018 y abril del 2025, en cada una de las 196 provincias del país. La número dos es San Antonio de Putina (La Rinconada) en Puno; la quinta, Tambopata en Madre de Dios; y, la sexta, Pataz en La Libertad.

*El OCV es un proyecto conjunto del BCP y CHS S.A. Ricardo Valdés y el suscrito elaboramos sus contenidos.

