El Comercio
·
opinion
·
columnistas

/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

Dios nos ilumine

“No podemos seguir cayendo en el mismo pozo una y otra vez, teniendo un futuro brillante por delante”.

    Jaime de Althaus
    Por

    Analista político

    Escuchar
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Composición GEC
    Ilustración: Composición GEC

    Es increíble que existiendo todas las condiciones para que pasen a la segunda vuelta dos opciones de derecha o de centro-derecha, exista ahora la posibilidad de repetir algo parecido al escenario del 2021. Evo Morales no hace campaña en el sur, el “modelo boliviano” se hundió, la economía está ahora bastante mejor y el problema agudo es más bien la inseguridad, todo lo cual debería favorecer a una opción de derecha. La propia sociedad se ha derechizado, según un estudio de Carlos Meléndez a partir de encuestas de autoidentificación ideológica realizadas el 2021 y el 2026.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.