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Doble discurso

“En esta elección teníamos mucho mejores candidatos, pero en lugar de promover una verdadera conversación sobre el Perú que los peruanos queremos construir, nos quedamos en el ataque superficial”.

    María Cecilia Villegas
    Por

    CEO de Capitalismo Consciente Perú

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    Desde la llegada de Pedro Castillo al poder, hace casi cinco años, el Consejo Fiscal no ha limitado esfuerzos por hacernos saber cómo a través del Ministerio de Economía y el Congreso se está deteriorando la estabilidad fiscal. Sin embargo, en lugar de que nuestros políticos detengan las leyes que aumentan el gasto público, ha ocurrido precisamente lo contrario.

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