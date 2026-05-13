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El centro se acomoda

“Los datos demuestran que en este proceso electoral el voto centrista se manifestó, pero no fue suficiente para superar a los extremos de derecha e izquierda”.

    Francisco Miró Quesada Rada
    Por

    Exdirector de El Comercio

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    "La democracia no es solo ir a votar. La cultura de la democracia consiste en asumir valores, creencias, prácticas, actitudes, costumbre y tradiciones democráticas". (Ilustración: Giovanni Tazza)
    "La democracia no es solo ir a votar. La cultura de la democracia consiste en asumir valores, creencias, prácticas, actitudes, costumbre y tradiciones democráticas". (Ilustración: Giovanni Tazza)

    Me quiero referir a la cantidad de votos que tuvo el centro en las elecciones del 12 de abril. Según el informe de ECData del 29 del mes pasado, Jorge Nieto, un centrista, fue el candidato más votado en la votación ampliada del lunes 13. Según el informe, en el caso de Lurín durante las elecciones del domingo, Keiko Fujimori obtuvo 21% de los votos emitidos. Rafael López Aliaga, 12%; Jorge Nieto, 13%; y Roberto Sánchez, 4%. Los demás candidatos concentraron 32%.

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