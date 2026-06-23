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Del orden a los resultados

“Tan importante como las propuestas será la voluntad de un cambio efectivo y la velocidad de implementación”.

    Janice Seinfeld
    Por

    Fundadora y presidenta del directorio de Videnza

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    Resumen

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    Illustración: Víctor Aguilar Rúa
    Illustración: Víctor Aguilar Rúa

    Dado que tanto los resultados de la ONPE como las proyecciones de la sociedad civil apuntan a que Keiko Fujimori sería la próxima presidenta del Perú, vale la pena aterrizar las propuestas que Fuerza Popular plantea para el sector salud, servicio público en crisis en el que las brechas y la inequidad siguen siendo enormes.

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