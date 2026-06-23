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Ser o no ser primer ministro

“De la puesta en orden de la Presidencia del Consejo de Ministros dependerá en mucho la puesta en orden general que Keiko Fujimori quiere hacer realidad desde el gobierno”.

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    (Ilustración: Giovanni Tazza)
    (Ilustración: Giovanni Tazza)

    Uno de los dilemas que Keiko Fujimori deberá tener resuelto a la hora de su asunción al poder es si coloca en su real lugar al presidente del Consejo de Ministros, llamándolo como se debe, o mantiene el equivocado y acostumbrado título distorsionante de “primer ministro”.

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