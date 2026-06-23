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El nuevo Congreso

“Fujimori tendrá que encontrar la manera de mantener unido a su bloque natural, pero al mismo tiempo conseguir votos de otras veredas”.

    Martín Tanaka
    Por

    Profesor principal en la PUCP e investigador en el IEP

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Esta semana, el Jurado Nacional de Elecciones entregará las credenciales a los senadores y diputados electos en las elecciones del pasado 12 de abril. La composición del Congreso será clave para la dinámica del próximo gobierno.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.